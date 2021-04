AUF teilt AfD-Kritik der Gelsenkirchener Polizeipräsidentin

Gelsenkirchen. Neue Runde in Folge der deutlichen AfD-Kritik durch die Gelsenkirchener Polizeipräsidentin Britta Zur. Nun meldet sich von links AUF zu Wort.

Klar Position gegen die AfD und gegen Parteiangehörige im Polizeidienst bezog die Gelsenkirchener Polizeipräsidentin im März bei einer Online-Debatte, die die Gelsenkirchener Grünen angestoßen hatten. Der Gelsenkirchener AfD-Kreisverband wehrt sich seither gegen die aus seiner Sicht „maßlose Äußerung“ Zurs und sieht einen „Verstoß gegen das Mäßigungsgebot und die Neutralitätspflicht“ durch die Polizeipräsidentin. Der AfD-Vorsitzende Jörg Schneider lässt juristische Konsequenzen prüfen. Zuspruch erhält Zur nun aus dem extrem linken Lager - vom AUF-Stadtverordneten Jan Specht.

„Ich muss Frau Zur ausdrücklich zustimmen, dass es sich bei der AfD um eine hochgefährliche Partei handelt. Im Umgang mit der Corona-Pandemie wird dies mehr als deutlich. Das Leugnen und Verharmlosen der Pandemie, sowie das rücksichtslose und egoistische Missachten sinnvoller Hygiene-Regeln der AfD hat zum Infektionsgeschehen beigetragen“, findet Specht.

Jan Specht grenzt sich allerdings deutlich in einem anderen Punkt von Zurs Sicht ab. Für die Polizeipräsidentin sind Rassismus und Rechtsextremismus in der Polizei kein strukturelles Problem. „Ich bin überzeugt, dass wir einzelne schwarze Schafe in der Polizei haben“, sagte Zur in der Online-Diskussionsrunde, verwahrte sich aber dagegen, „dass wir alle mit einer braunen Soße überzogen werden.“ Für den AUF-Politiker eine Verharmlosung: „Von schwarzen Schafen zu sprechen“, so Specht, sei Ausdruck „eines absolut unangebrachten Korpsgeistes, in dessen Schatten „faschistische Netzwerke“ gedeihen könnten.