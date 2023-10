Auf Schalke soll die „größte 80er-Party der Welt“ steigen

Boy George zählt zu den zahlreichen Musikstars, die bei der Party „Die 80er live“ am 23. März 2024 in Gelsenkirchen auftreten werden.

Gelsenkirchen. Im März 2024 soll in der Schalker Arena die „größte 80er-Party der Welt“ steigen. Außer Boy George sollen auch diese Musikstars auftreten.

Einige Musikstars aus vergangenen Zeiten wollen im nächsten Frühling die Herzen der mitgealterten Fans noch einmal richtig aufblühen lassen: Deshalb steigt am Samstag, 23. März 2024, in der Arena auf Schalke laut Veranstalter nicht weniger als die „größte 80er-Party der Welt“. Mit dabei sein werden international bekannte Künstlerinnen und Künstler – wie Boy George, der Sänger von Culture Club, Samantha Fox, Paul Young oder Alphaville.

„Formel Eins“-Moderator Peter Illmann führt als Gastgeber durch den Abend

Peter Illmann war ab dem Jahr 1983 der erste Moderator der erfolgreichen ARD-Musiksendung „Formel Eins“. Foto: Bavariafilm

Wer diese Namen heute hört, der denkt bestimmt gleich mit etwas Wehmut an gemütliche, aber lange zurückliegende Fernsehabende mit der beliebten ARD-Sendung „Formel Eins“ zurück. Diese war in den 80ern Kult und zeigte damals die Musikvideos der angesagtesten Stars. Manche von denen schauten sogar ab und an live im Studio vorbei. Und der erste Moderator der Show, Peter Illmann, wird nun auch im nächsten März als Gastgeber durch den Party-Abend in der Arena führen.

Veranstalter der geplanten Großveranstaltung „Die 80er live“ ist die Markus Krampe Entertainment Group, die ein vergleichbares Event bereits im Januar 2023 mit großem Erfolg in Düsseldorf auf die Bühne gebracht hatte. 35.000 Besucherinnen und Besucher, viele davon stilecht in typischen 80er-Outfits gekleidet, waren mit dabei – und hatten großen Spaß.

Veranstalter hofft auf 60.000 Besucher in der Schalker Arena

Holly Johnson, früherer Sänger der Band Frankie Goes To Hollywood, soll im März 2024 ebenfalls in Gelsenkirchen auftreten. Das Bild zeigt ihn bei einem Konzert in Wien im Jahr 2011. Foto: Georg Hochmuth / dpa

„Es ist der Wahnsinn, wie dankend eine Veranstaltung aus meinem Jahrzehnt auch heute noch angenommen wird. Daher haben wir uns entschieden, uns zu vergrößern, um den 80er Fans noch mehr zu bieten“, sagt Veranstalter Krampe. Er sei überzeugt davon, dass das für 2024 geplante Event auf Schalke 60.000 Besucher anlocken wird und somit zur „größten 80er-Party der Welt“ wird. 20.000 Tickets seien im Vorverkauf bereits abgesetzt worden, so Krampe.

Und wer ist nun alles mit dabei? Zu den Top-Acts des Tages zählt sicherlich Holly Johnson. Der Sänger der Band Frankie Goes to Hollywood wird Hits wie „Relax“, „Two Tribes“ oder „Americanos“ mitbringen. Als Stimme der britischen New-Wave-Band Spandau Ballet ist Tony Hadley berühmt geworden. Songs wie „True“,„Gold“ oder „Only When You Leave“ haben sich unauslöschlich ins kollektive Fangedächtnis eingegraben.

Von Samantha Fox und Sandra bis zu Holly Johnson und Paul Young

Die Band ABC ist dank ihres Riesen-Hits „The Look of Love“ noch heute regelmäßig in den Radioprogrammen dieser Welt zu hören. Das gilt auch für Sandra und ihren Song „Maria Magdalena“. Samantha Fox („Touch Me“), Paul Young („Come Back And Stay“), Gazebo („I Like Chopin“), Alphaville („Big in Japan“, „Forever Young“) oder die Cutting Crew („Die In Your Arms“) zählen ebenfalls allesamt zur Kategorie „einstige Chartsstürmer“. Auch sie werden auf Schalke erwartet. Special-Guest ist Boy George. Die Stimme der Band Culture Club wurde durch Hits wie „Do You Really Want to Hurt Me“ oder „Karma Chameleon“ weltberühmt.

Beginn am 23. März 2024 ist um 16 Uhr. Das Ende wird gegen 22 Uhr sein. Tickets gibt es im Netz unter: www.80er-live.de oder direkt bei der Arena.

