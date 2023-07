Auf Rhodos ins Koma gefallene Gelsenkirchenerin ist tot

Sabine Ullmann – unser Bild zeigt sie in einem früheren Türkei-Urlaub – ist aus dem Koma nicht mehr erwacht.

Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchenerin (59), die beim Familienurlaub auf Rhodos ins Koma fiel, hat es nicht geschafft. So geht es für die Angehörigen weiter.

Die beim Familienurlaub mit ihren Töchtern und Enkelin auf Rhodos plötzlich aus dem Leben gerissene Gelsenkirchenerin Sabine Ullmann (59) ist verstorben. Sie ist aus dem Koma, in das sie aufgrund der Hirnblutungen durch zwei geplatzte Aneurysmen gefallen war, nicht mehr erwacht. Die Ärzte konnten der Frau der schweren Hirnschädigungen wegen nicht mehr helfen. Ihre Töchter konnten ihr in der Klinik auf Rhodos in den letzten Stunden beistehen.

Wie es nun für die Familie weitergeht, wann, wie und wo die Großmutter beigesetzt wird, ist aktuell noch nicht geklärt. Zahlreiche WAZ-Leser, Familie, Freunde und Bekannte haben mit den Gelsenkirchenerinnen mitgefühlt und mittels Spenden dazu beigetragen, die durch den tragischen Schicksalsschlag entstandenen finanziellen Sorgen zu lindern. Über die Spendenplattform better.me/not-geratene-familie kamen bereits 21.250 Euro zusammen.

Wie hoch die Überführungskosten und die Krankenhausrechnung sein werden, ist aktuell noch nicht abschätzbar. Wir wünschen der Familie viel Kraft.

