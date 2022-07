Auf Rad-Streife in Gelsenkirchen: Polizei ahndet 57 Verstöße

Polizeikräfte auf Fahrrädern haben am Dienstag, 12. Juli, in Gelsenkirchen schwerer für Einsatzwagen zugängliche Bereiche der Stadt genauer unter die Lupe genommen. 57 Mal wurden Verstöße festgestellt und geahndet.

Polizeikräfte auf Fahrrädern haben am Dienstag, 12. Juli, in Gelsenkirchen schwerer für Einsatzwagen zugängliche Bereiche der Stadt genauer unter die Lupe genommen. 57 Mal wurden Verstöße festgestellt und geahndet.

Polizei Gelsenkirchen ahndet Gurt- und Handyverstöße, Drogendelikte und zu hohes Tempo

Die Beamtinnen und Beamten haben am Dienstag zwischen 12 und 20 Uhr vor allem Bereiche bestreift, die Streifenwagen in der Regel verwehrt bleiben, also etwa Parkanlagen, die Innenstadtbereiche im Norden und im Süden sowie Fahrradtrassen. 72 Verkehrs- und 59 Personenkontrollen waren es zum Dienstende und insgesamt 57 Verstöße, vorrangig begangen von Personen, die mit dem Fahrrad oder auf einem E-Scooter unterwegs waren. Die Missachtung der Gurtpflicht, Handyverstöße am Steuer und Lenkrad sowie zu hohes Tempo statt Schrittgeschwindigkeit in Spielstraßen sind den Kräften unter anderem aufgefallen.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, nachdem bei mehreren Personen im Stadtgarten Drogen gefunden wurden. Dazu kommt noch ein weiteres Verfahren wegen Beamtenbeleidigung und ein drittes wegen des Fahrens ohne Versicherungsschutz. Ein weiterer Fahrer hatte Drogen konsumiert und wurde aus dem Verkehr gezogen.

