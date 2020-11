AUF Gelsenkirchen plant Demo: Mehr Corona-Schutz an Schulen

Gelsenkirchen . Das linke Wählerbündnis AUF will in der Gelsenkirchener Innenstadt für das „Solinger Modell“ und mehr Corona-Maßnahmen an Schulen demonstrieren.

AUF Gelsenkirchen fordert Sofortmaßnahmen an Schulen, um Schüler und Lehrer besser vor Corona-Infektionen zu schützen – und plant dazu eine Demonstration in der Gelsenkirchener Innenstadt. „Covid-19-Fälle in Schulen und Kindertagesstätten häufen sich, auch in Gelsenkirchen. Die Verunsicherung unter den Eltern wächst“, warnt das linke Wählerbündnis in einer Mitteilung.

Bei einer Protestkundgebung am Montag, 23. November, um 17.30 Uhr auf dem Heinrich-König-Platz will AUF deshalb für das „Solinger Modell“ werben, also den Unterricht in geteilten Klassen an weiterführenden Schulen mit einem Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht.

AUF verlangt von der Stadt Gelsenkirchen Konzept für die Schulen

AUF hält zudem einen Einsatz von Luftfiltergeräten , einen versetzen Unterrichts- und Pausenbeginn sowie eine engere Taktung im ÖPNV für den richtigen Weg, um das Infektionsrisiko an Schulen zu verringern.

Das linke Wählerbündnis hatte bereits Ende Juli vor „übereilten Schulöffnungen“ gewarnt, fühlt sich jedoch von Politik und Verwaltung nicht gehört. „Auch in Gelsenkirchen liegt bis heute kein Konzept vor für nötige Sofortmaßnahmen“, kritisiert der Stadtverordnete Jan Specht. Maßnahmen wie im „Solinger Modell“ würden von Bund und Land mit „zweckmotivierten Argumenten“ abgelehnt, die lediglich „dem „ungestörten Einsatz der Eltern in der Produktion“ dienen würden.