Eine gewöhnliche Unfallaufnahme der Gelsenkirchener Polizei hat am Wochenende eine dramatische Wende genommen. Ein Unfallbeteiligter war offenbar betrunken und so aggressiv, dass im Handfesseln angelegt werden mussten. Später kam er schwer verletzt ins Krankenhaus.

Gelsenkirchen Eine Unfallaufnahme ist eskaliert. Ein Gelsenkirchener kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Ursache war aber nicht der Blechschaden.

Eine gewöhnliche Unfallaufnahme der Gelsenkirchener Polizei hat am Wochenende eine dramatische Wende genommen. Ein Unfallbeteiligter war offenbar betrunken und so aggressiv, dass im Handfesseln angelegt werden mussten. Später stürzte er und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Gelsenkirchener spuckt Polizisten direkt ins Gesicht – Beamter reagiert mit gezieltem Schlag

Einsatzort der Beamten war am Samstag, 3. Februar, nach einem Unfall mit Blechschaden gegen 17.15 Uhr die Kreuzung Weberstraße/Augustastraße in der Altstadt. Dort traf die Polizei auf unter anderem auf einen 63 Jahre alten Gelsenkirchener, dessen Alkoholtest positiv ausfiel. Gegen die Mitnahme zur Wache für eine amtliche Blutprobe wehrte sich der Mann so aggressiv und dass er gefesselt und fixiert wurde. Bei seiner Durchsuchung stießen die Polizisten auf ein weißes Pulver, möglicherweise Drogen (Kokain beispielsweise).

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Im Streifenwagen überschüttete der Gelsenkirchener die Beamten mit wüsten, anstößigen Beschimpfungen, außerdem spuckte er einem Polizisten direkt ins Gesicht. Dieser versetzte dem Mann daraufhin einen gezielten Schlag, um weitere Attacken zu unterbinden. Als die Beamten den Gelsenkirchener auf dem Gelände der Polizeiwache Süd an der Wildenbruchstraße in Bulmke-Hüllen vom Streifenwagen hinter Schloss und Riegel (Gewahrsam) bringen wollten, stürzte der 63-Jährige und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Den Mann erwartet eine Strafanzeige unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung sowie des Drogenbesitzes.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen