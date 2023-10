Auf dem E-Scooter als Falschfahrerin auf der A 42 unterwegs

Gelsenkirchen. Einen solchen Einsatz hat die Polizei nicht alle Tage: Eine Jugendliche (16) war als Falschfahrerin auf der A 42 unterwegs – auf einem E-Scooter!

Da staunten die Autofahrer auf der A 42 bei Gelsenkirchen nicht schlecht: In der Nacht auf Mittwoch kam ihnen um kurz nach 2 Uhr eine 16-Jährige als Falschfahrerin entgegen – auf einen E-Scooter!

Zwei Verkehrsteilnehmer alarmierten sofort die Polizei Gelsenkirchen und berichteten von der Falschfahrerin in Höhe der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Zentrum. Alarmierte Beamte sperrten daraufhin sofort die angrenzenden Auf- und Abfahrten und verlangsamten auf der Autobahn den Verkehr.

Jugendliche (16) war in Herne-Wanne auf die Autobahn aufgefahren

Dann meldete sich die Jugendliche selbst über den Notruf bei der Polizei und gab an, versehentlich mit ihrem E-Scooter an der Anschlussstelle Herne-Wanne entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn in Richtung Dortmund aufgefahren zu sein. Erst an der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Zentrum habe sie ihren Fehler bemerkt und die Autobahn wieder verlassen.

Die 16-Jährige wurde gefasst und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet laut Polizei nun eine Anzeige.

