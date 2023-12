Auch in diesem Jahr wieder: Gloria vor dem Rathaus

Diese Tradition gibt es schon seit 111 Jahren. Im Jahr 1912 erklang an Heiligabend zum ersten Mal das „Buersche Gloria“. Für die weihnachtlichen Klänge stiegen die Musiker auf den damals neuen Rathausturm von Buer, das 1911 zur Stadt erhoben wurde. „Eine schöne, besinnliche Einstimmung auf die ruhige Zeit, damals wie heute“, findet Georg Lecher, Vorsitzender des Vereins für Orts- und Heimatkunde, der die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder organisiert.

Eingerahmt wird das Gloriablasen an Heiligabend (24. Dezember) von 17 bis 18 Uhr durch einen festlich leuchtenden Weihnachtsbaum der Stadt und der 1000-Jahres-Linde am neuen Eingang des Rathauses Buer an der Goldbergstraße. Es spielt das Bergwerkorchester Consolidation, unter Leitung von Gerd Dammann, historische Weihnachts- und Kirchenlieder. „Trotz intensiver Vorbereitungen und Vorfreude auf diesen Termin kann es aufgrund ungünstiger Witterungseinflüsse ganz zeitnah dazu kommen, dass die Musiker schweren Herzens nicht spielen können“, sagt Georg Lecher und bittet für diesen Fall um Verständnis. „Wir hoffen doch sehr, dass das Buersche Gloria auch in diesem Jahr wieder erklingen kann.“

Einem immer wieder geäußerten Wunsch der Bueranerinnen und Bueranern erteilte Lecher aber eine Absage. „Wir werden immer wieder gefragt, ob man nicht den Auto- und Busverkehr für die Zeit des Gloriablasens aus der Goldbergstraße ,herauszunehmen‘ könne“, so der Vorsitzende des Heimatvereins. Das könne aber nach Rücksprache mit der Stadt nicht realisiert werden. „Mehrfache Prüfungen haben bestätigt, dass bei der jetzigen Verkehrsführung eine Straßensperrung nicht möglich ist, ohne den öffentlichen Nahverkehr erheblich einzuschränken“, so Lecher. Zudem führen in dieser Zeit die letzten Busse am Heiligen Abend. „Diese werden erfahrungsgemäß gut genutzt. Um die Bürgerinnen und Bürger, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, nicht einzuschränken, ist bei der jetzigen Situation eine Sperrung der Straße leider nicht möglich“, sagte Lecher.

