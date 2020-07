Auch das Handwerk in Gelsenkirchen erholt sich von der Krise

Gelsenkirchen. Nach einer Umfrage der Handwerkskammer Münster investierte die meisten Betriebe in Digitalisierung. Das Baugewerbe ist am wenigsten eingeschränkt.

Das Handwerk im Kammerbezirk Münster erholt sich langsam, aber stetig vom Lockdown. Die Zeit der Infektionsschutzmaßnahmen nutzten zwei Drittel der Betriebe zur digitalen Aufrüstung und Innovation. Das zeigt die 6. Corona-Blitzumfrage der Handwerkskammer (HWK) Münster. Daran beteiligten sich Ende Juni 573 repräsentative Handwerksunternehmen aus dem Münsterland und der Emscher-Lippe-Region.

Seit März hat jeweils ein Fünftel der Befragten durch Digitalisierung seine Geschäftsprozesse optimiert, Home-Office ermöglicht und Video-Konferenz-Systeme eingerichtet. 15 Prozent nutzten Online-Medien zur Erschließung neuer Kundenkreise. In Datenschutz und Cybersicherheit investierten 13 Prozent. Produktionsprozesse optimierten neun Prozent mit digitalen Technologien. Acht Prozent der Betriebe entwickelte neue Geschäftsfelder.

Thomas Banasiewicz. Foto: HWK / Münster

Breitbandausbau soll Betriebe stärken

HWK-Hauptgeschäftsführer Thomas Banasiewicz sieht die Politik gefordert, die Rahmenbedingungen für die weitere Digitalisierung im Handwerk zu verbessern: „Die Betriebe haben Wünsche nach mehr Infrastruktur und einen leichteren Zugang zu Fördermitteln.“ Die Hälfte der Befragten braucht bessere Mobilfunknetze. Im gleichen Umfang fehlen Weiterbildung und Qualifikation, personelle Ressourcen sowie Finanzmittel für die Aufrüstung von Hard- und Software. 45 Prozent wünschen mehr IT-Sicherheit. Schnelleres Internet benötigen 44 Prozent. „Rasche kommunale Investitionen in den Breitbandausbau können dazu beitragen, gestärkt aus der Krise hervorzugehen“, kommentiert Banasiewicz.

Im Kammerbezirk Münster sank der Corona-Effekt-Index, der die starke bis sehr starke Betroffenheit des Handwerks misst, gegenüber dem Mai um 4,7 Prozentpunkte auf 18,6 Prozentpunkte. Der Index berücksichtigt die Beeinträchtigung bei Auftragslage, Beschaffung, Lieferfähigkeit, Leistungspreisen, Umsatz, Personalbestand, Liquiditätsengpässen, Kreditbedarf, Kurzarbeit und Personalabbau. Der Höchstwert war Ende April mit 31,5 Prozentpunkten.

Kunden üben Zurückhaltung

Größte Probleme sind nach wie vor die nachlassende Kundennachfrage und sinkende Umsätze. Hier spüren 82 Prozent der Befragten Nachteile (minus 4 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat). Ein Viertel ist davon stark bis sehr stark betroffen. Zwei Drittel der Betriebe melden eine eingeschränkte Lieferfähigkeit. Vier Fünftel haben selber Beschaffungsprobleme. Schwierigkeiten bei der Abnahme erbrachter Leistungen gibt es bei 63 Prozent.

Auch bei den Auswirkungen stehen die Zeichen auf leichter Entspannung: So kämpfen derzeit elf Prozent der Befragten mit Liquiditätsengpässen, das sind drei Prozent weniger als noch im Mai. 69 Prozent sehen Entlassungen als unwahrscheinlich an. Der Anteil an Betrieben, die sich von Personal trennen mussten, ist von sechs auf sieben Prozent gestiegen. Das ist aber weniger als im Mai befürchtet war.

Gelsenkirchen im mittleren Bereich

Die Entspannung der Lage kommt nun auch im nördlichen Ruhrgebiet an. Der Corona-Effekt-Index für starke bis sehr starke Betroffenheit durch die Pandemie ist damit in den beiden Teilregionen des Kammerbezirks gleich hoch. Am meisten betroffen ist Bottrop (Corona-Effekt-Index: 23,1 Prozentpunkte). Es folgen Münster und die Kreis Steinfurt (beide 20,2) und Coesfeld (18,7), Gelsenkirchen (18,1) und die Kreise Recklinghausen (18,9), Kreis Warendorf (16,7) und Borken (15,3).

Unter den Handwerksgruppen kommt die Entspannung am deutlichsten beim Gesundheitsgewerbe und den persönlichen Dienstleistern an. Am angespanntesten ist die Lage bei den Anbietern für den gewerblichen Bedarf, beim Nahrungsmittelgewerbe und Kfz-Gewerbe. Das Baugewerbe ist nach wie vor am wenigsten eingeschränkt, allerdings nimmt die Stärke der Betroffenheit im Baugewerbe leicht zu.