Gelsenkirchen-Altstadt. Bundespolizisten sind bei einer Kontrolle auf einen gesuchten Gelsenkirchener gestoßen. Prompt ging’s für ihn ins Gefängnis.

Bundespolizisten auf Streife sind auf einen per Haftbefehl gesuchten Gelsenkirchener gestoßen. Der Mann muss nun für ein gutes Vierteljahr ins Gefängnis.

Gelsenkirchener verurteilt wegen Körperverletzung - Angehöriger muss passen

Gegen 21.15 Uhr am Sonntag, 25. Februar, kontrollierten Bundespolizisten in der Halle des Hauptbahnhofs Gelsenkirchen den 44-Jährigen. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Duisburg nach dem türkischen Staatsbürger per Haftbefehl suchte. Das Amtsgericht Duisburg hatte den Gelsenkirchener im Oktober 2022 rechtskräftig wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Der Gelsenkirchener hatte sich bisher weder der Ladung zum Strafantritt gestellt, noch die geforderte Summe in Höhe von 3.000 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) beglichen. Daher nahmen die Einsatzkräfte den Verurteilten fest. Dieser kontaktierte einen Angehörigen, aber auch dieser war nicht in der Lage, den Geldbetrag aufzubringen. Folge: Beamte brachten den 44-Jährigen für die nächsten 100 Tage in eine Justizvollzugsanstalt.