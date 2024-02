Gelsenkirchener Autorin Angelika Christiani hat ihr Erstlingswerk überarbeitet. Buch mit 15 neuen Kurzgeschichten nun veröffentlicht.

Acht Jahre sind seit der Veröffentlichung ihres Erstlingswerks ins Land gezogen. Seitdem hat sich im Leben von Angelika Christiani einiges verändert. Kein Wunder, dass die Gelsenkirchener Autorin ihr damals erschienenes Buch „Du und ich und irgendwas dazwischen“ nun noch einmal in überarbeiteter Fassung auf den Markt gebracht hat. 15 neue Kurzgeschichten hat sie für diesen Sammelband verfasst. Und die alle drehen sich um das, was im Alltag ihr inneres Feuer am Lodern hält: Männer, Maße, Mode.