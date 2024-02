Gelsenkirchen. Salto rückwärts im Verfahren wegen Untreue: Der Prozess um die frühere Leitung des Berufskollegs Königstraße nimmt einen ungewöhnlichen Verlauf.

Einen ungewöhnlichen Verlauf nahm jetzt eine Berufungsverhandlung vor dem Essener Landgericht im Verfahren um zwei Pädagoginnen, die wegen Untreue angeklagt waren. Die ehemalige Leiterin des Berufskollegs Königstraße Hannelore P. , ihre frühere Stellvertreterin Petra W. und der damalige Verwaltungsassistent Sven K. waren im November 2022 in erster Instanz vor dem Amtsgericht in Gelsenkirchen freigesprochen worden. Sie hatten hochwertige Kameras, Laptops, Beamer, Tablets im Wert von 46.000 Euro ohne Einverständnis der Schulverwaltung über das eigene Schulgirokonto eingekauft. Einige der Lehrmittel waren ungenutzt im Keller deponiert. Die Staatsanwältin, die Bewährungsstrafen gefordert hatte, war in Berufung gegangen.