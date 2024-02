Gelsenkirchen. Die neue Woche beginnt mit vielen Sperrungen: Ab dem 26. Februar müssen sich Gelsenkirchener auf zahlreiche Einschränkungen einstellen.

Gelsenkirchener müssen sich für die kommende Woche (ab 26. Februar) auf viele neue Sperrungen im Stadtgebiet einstellen. Betroffen sind die Middelicher Straße, die Danziger Straße, die Ringstraße sowie die Bochumer Straße und die Erdbrüggenstraße.

Von Montag an wird auf der Middelicher Straße Höhe der Cranger Straße die Lärmschutzwand erneuert. Hierfür wird die rechte Fahrspur der Middelicher Straße in Fahrrichtung Cranger Straße gesperrt. Die Arbeiten werden etwa drei Wochen dauern, wie die Stadt mitteilte.

Bahnübergang Erdbrüggenstraße soll am Donnerstag wieder freigegeben werden

Ab Montag werden im Auftrag der Telekom zudem auf der Ringstraße in Höhe Auf dem Bettau in Fahrtrichtung Florastraße Arbeiten an einer defekten Telekommunikationsleitung durchgeführt. Hierzu wird während der Arbeiten eine Fahrspur auf der Ringstraße gesperrt. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. „Die Arbeiten finden in der verkehrsärmeren Zeit, nach dem Berufsverkehr, täglich ab 9 Uhr statt und werden witterungsabhängig bis zum 1. März 2024 andauern“, teilte die Stadt mit.

Auch interessant

Auch werden ab Montag Gleis- und Fahrbahnschäden im Kreuzungsbereich Junkerweg/Bochumer Straße beseitigt. Während der Bauzeit wird die Ampel im Kreuzungsbereich Junkerweg/Bochumer Straße durch eine Baustellenampel ersetzt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 3. März andauern. Während der gesamten Bauzeit steht auf dem Junkerweg in Fahrtrichtung A 40 nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Bereits seit Sonntag (25. Februar) werden im Auftrag der Deutschen Bahn Reparaturarbeiten an dem Bahnübergang Erdbrüggenstraße durchgeführt. Dieser wird voraussichtlich am Donnerstag, 29. Februar, ab 5 Uhr wieder freigegeben. Das Referat Verkehr der Stadt will parallel im Bereich des Bahnüberganges Teilbereiche der Fahrbahndecke erneuern. Es wird von der Florastraße über Hohenzollernstraße, Bismarckstraße und Bickernstraße in beiden Fahrtrichtungen eine Umleitung ausgeschildert. Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen.

Ab Dienstag, 27. Februar, finden außerdem Umbauarbeiten auf dem Schulgelände der Gemeinschaftsgrundschule Danziger Straße 22-28 statt. Ab diesem Zeitpunkt ist der Bereich vor dem Schulgelände der Mechtenbergschule gesperrt. Die Vollsperrung des Teilstückes dauert bis zum 1. März 2024.