Gelsenkirchen. Diverse Gesellschaft? Die Grünen sagen: Die Realität ist längst „superdivers“. Trotzdem mischen wenig Migranten politisch mit. Woran liegt’s?

Mit dem Begriff „Superdiversität“ warf NRW-Integrationsministerin Josefine Paul ein Wort in das Atrium der Evangelischen Gesamtschule Bismarck, „das vielleicht manch einer nicht so gerne hören möchte.“ So ein Wort, das mache „vielleicht erst einmal ein bisschen Angst“. Manch einer möge da denken: „Oh Gott, was ist denn superdivers? ,Divers‘ war doch schon schwierig?“ Aber die superdiverse Gesellschaft sei längst die Realität, so Paul – in NRW, erst recht im Ruhrgebiet, gerade in Gelsenkirchen. „Und unsere Aufgabe ist jetzt, das zu gestalten – zu einem gelingenden Gemeindewesen, zu einer funktionierenden, superdiversen Demokratie“, appellierte Paul in ihrem Vortrag am späten Samstagnachmittag vor rund 200 NRW-Grünen auf dem „Vielfaltskongress“ der Landespartei.