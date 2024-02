Gelsenkirchen. Bei Migranten gebe es oft wenig Vertrauen in den Staat, beobachtet Grünen-Politikerin Irene Mihalic. Macht die Bezahlkarte das nicht schlimmer?

In Gelsenkirchen-Bismarck haben sich Grüne aus ganz NRW zum großen „Vielfaltskongress“ versammelt. Am Rande der Veranstaltung hat die WAZ auch mit der Gelsenkirchener Bundestagsabgeordneten Irene Mihalic darüber gesprochen, wie mehr Menschen mit Migrationshintergrund für Politik begeistert werden können. Drei Fragen an die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Deutschen Bundestag: