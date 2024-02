Gelsenkirchen. Die Gelsenkirchener Physiotherapeuten Regine und Thomas Lippke haben in ihrer Praxis die Vier-Tage-Woche eingeführt. Jetzt ziehen sie Bilanz.

Seit einem halben Jahr verabschieden sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Physiotherapiepraxis „Therali“ in Gelsenkirchen-Erle an jedem Donnerstag auf die gleiche Weise: Sie wünschen sich ein schönes Wochenende. Ist das nicht einen Tag zu früh? Nicht in Erle: Dort haben die Angestellten jeden Freitag frei – sie arbeiten nur vier Tage in der Woche. Und verdienen keinen Cent weniger als vorher.