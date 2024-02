Gelsenkirchen-Altstadt. In der voll besetzten Buchhandlung Junius in Gelsenkirchen erinnert Schauspieler Markus Kiefer an den Autor. Einige Stücke erstmals auch vertont.

„Kurzweilig“ sollte sie werden, diese Lesung am Vorabend des 125. Geburtstag von Erich Kästner in der Buchhandlung Junius. Das schickte Schauspieler Markus Kiefer seinem Auftritt voraus. Er packte in etwas mehr als eine Stunde einen unterhaltsamen und doch ernsten Abriss aus dem vielfältigen Schaffen des deutschen Literaten. Gemeinsam mit Gitarrist Wolfgang Bachmann präsentierte er außerdem als Premiere die vertonten Fassungen einiger ausgewählter Stücke.