Gelsenkirchen. Line-Up für das Pfingst-Festival „Rock Hard“ steht. Auch die Hits von Judas Priest werden im Gelsenkirchener Amphitheater erklingen.

Beim diesjährigen „Rock Hard“-Festival darf sich das Publikum auf eine ganz besondere Premiere freuen: Denn Tim „Ripper“ Owens und K.K. Downing werden unter dem Namen KK‘s Priest mit dem Auftritt in Gelsenkirchen ihre allererste Deutschland-Show bestreiten. Und im Gepäck haben sie ein Set voller Hits der legendären Formation Judas Priest. Das ist aber nur ein musikalischer Höhepunkt, der am Pfingstwochenende wieder Tausende Metal-Fans ins Amphitheater im Nordsternpark locken soll.

Branchen-Größen treffen in Gelsenkirchen auf Youngster-Bands

Das Magazin „Rock Hard“ tritt auch diesmal wieder als Veranstalter des gleichnamigen Festivals auf, das 2023 sein 20-jähriges Bestehen groß gefeiert hatte. Doch auch in diesem Jahr dürfen sich alle Freundinnnen und Freunde der härteren Musik auf eine starke Mischung aus etablierten Branchen-Größen und ambitionierten Youngster-Bands freuen, die es allesamt auf der Bühne richtig krachen lassen wollen. Inzwischen steht das komplette Line-Up für das dreitägige Open-Air-Event fest.

Gerade in den Abendstunden entfacht die Bühne im Gelsenkirchener Amphitheater stets ihren ganz eigenen Zauber. © FUNKE Foto Services | Sebastian Konopka

So bringt die Band Primordial laut Veranstalter Helden-Epen aus ihrer irischen Heimat mit an den Rhein-Herne-Kanal, während die finnische Formation Amorphis traditionelle Erzählungen aus dem Land der tausend Seen in ihren Songs verarbeitet. Forbidden kommen mit ihrem neuen Sänger Norman Skinner extra aus San Francisco eingeflogen und werden sich mit den New-Orleans-Boliden Exhorder um den Thrash-Thron des Festivals streiten.

Drei-Tages-Ticket fürs „Rock Hard“-Festival kostet diesmal über 130 Euro

Zu den Festival-Headlinern zählen auch D-A-D, die am Sonntag, 19. Mai, auf der Bühne am Rhein-Herne-Kanal stehen werden. Dann sollen auch Riot V, Chapel of Disease (aus Köln) sowie John Diva and The Rockets Of Love auftreten. Ebenfalls für den letzten Festivaltag konnte Threshold verpflichtet werden, die laut Veranstalter „die Grenzen des Brexits mit allerfeinstem Prog Metal überwinden wollen“. Eine feste Zusage liegt auch von Waltari (spielen am Samstag) aus Finnland vor, die ihr Erfolgsalsbum „So Fine!“ anlässlich des 30. Geburtstages in den Fokus rücken.

Das Drei-Tages-Ticket inklusive aller Gebühren ist im Vergleich zum Vorjahr teurer geworden, kostet nun 130,90 Euro und ist erhältlich im Netz unter: shop.rockhard.de. Fragen zum Thema „Tickets“ beantwortet der Veranstalter unter: 0231 56 20 14 20 (10-17 Uhr) oder per E-Mail an versand@rockhard.de. Alle Infos zum Festival im Netz unter: www.rockhardfestival.de.