Gelsenkirchen-Erle. Erneuter Großeinsatz der Polizei an der Gesamtschule Erle. Gewalttaten werden angedroht. Verdacht gegen Jugendlichen nicht bestätigt.

Erneuter Großeinsatz für die Gelsenkirchener Polizei: Wieder stand die Gesamtschule Erle im Bereich Mühlbach- und Oststraße im Zentrum von Drohungen. Ein anfänglicher Verdacht gegen einen Jugendlichen erhärtete sich nicht.

Ermittler sammeln alle iPads ein zur Spurensicherung

Im Gegensatz zu der Bombendrohung am Dienstag (20. Feb.), bei der telefonisch mit einem Sprengsatz gedroht wurde, handelte es sich bei der aktuellen Bedrohungslage um mehrere telefonische Ankündigungen an verschiedenen Anschlüssen, unter anderem auch bei der Polizei.

Der unbekannte Anrufer drohte mit verstellter Stimme, an den Schulen Gewalttaten zu verüben. Wieder kam es zu einem Großeinsatz der Polizei. In die Ermittlungen waren auch Spezialisten des Landeskriminalamtes eingebunden. Weil sich die Ermittler aufgrund der Spurenlage sicher waren, dass keine akute Gefahr besteht, konnte dieses Mal auf eine erneute Evakuierung der Schulen verzichtet werden.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Sichtbar waren erneut zahlreiche uniformierte Kräfte im Einsatz, um die Sicherheit in und um die betroffenen Schulgebäude zu gewährleisten. In Absprache mit den betroffenen Schulen sind so zum Beispiel nach Unterrichtsschluss rund 900 Tablets aller Schülerinnen und Schüler eingesammelt worden, die diese zur Nutzung besitzen, um gegebenenfalls mögliche Spuren zu sichern. Zeugen werden zudem vernommen und digitale Spuren ausgewertet.