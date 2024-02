Gelsenkirchen-Buer-Bülse. Anwohner einer Straße im Gelsenkirchener Norden kämpfen gegen Wasser, das in ihre Keller eindringt. Suche nach der Ursache bislang erfolglos.

Wasser im Keller: Das ist an sich schon äußerst unschön. Doch was, wenn man nicht einmal weiß, wie das Wasser in den Keller eingedrungen ist? Das ist ein echtes Problem – und damit schlagen sich seit einigen Wochen Bewohnerinnen und Bewohner der Endemannstraße in Gelsenkirchen-Buer-Bülse herum. Weder wissen sie, woher das Wasser kommt, noch wer ihnen dabei helfen kann.