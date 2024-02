Gelsenkirchen. In der Galerie Kabuth wird am 23. Februar eine neue Ausstellung eröffnet. Sie will an die „goldenen Kunst-Zeiten“ der Stadt erinnern.

Zu den Zeiten des Wirtschaftswunders in den 50er und 60er Jahren zählte Gelsenkirchen als 400.000-Einwohner-Stadt auch noch zu den deutschen Vorzeige-Standorten der Avantgarde-Kunst. An diese „goldenen Zeiten“ will Galeristin Jutta Kabuth ein Stück weit mit ihrer neuen Ausstellung erinnern. Diese trägt den Titel „Konkrete und Kinetische Kunst“ und wird am Freitag, 23. Februar, um 19.30 Uhr in ihren Räumlichkeiten an der Cranger Straße 4 eröffnet.