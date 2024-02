Gelsenkirchen. Ein psychisch kranker Mann legt in einem Gelsenkirchener Wohnheim Feuer. Nun kam es zum Prozess gegen den 38-Jährigen, das erwartet ihn.

Es war 5.30 Uhr, als der Feueralarm losging. Kurz darauf standen Teile eines Gelsenkirchener Wohnheims in Flammen. Dass bei dem Feuer im Oktober des vergangenen Jahres niemand ernsthaft verletzt wurde, war Glück. Jetzt ist der Brandstifter verurteilt worden. Die Richter am Essener Landgericht haben den psychisch schwer kranken 38-Jährigen auf unbestimmte Zeit in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen – zum Schutz der Allgemeinheit.