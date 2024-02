Gelsenkirchen. Mehr Freizeit für Mitarbeiter? Die Stadt Gelsenkirchen hat in einem Pflegeheim ein neues Arbeitszeitmodell getestet. Was daraus geworden ist.

Die Wochenarbeitszeit anders aufteilen und dafür einen Tag mehr Freizeit in der Woche? Die Vier-Tage-Woche ist seit geraumer Zeit ein Modell, das in immer mehr Betrieben von Arbeitnehmern gewünscht wird. Vor ziemlich genau einem Jahr berichtete diese Redaktion über ein Pilotprojekt der Stadt Gelsenkirchen, bei dem es zwar nicht um eine Vier-Tage-Woche, gleichwohl aber um mehr Freizeit für Angestellte in den städtischen Pflegeheimen ging. Schließlich steht die Pflegebranche vor der doppelten Herausforderung, einerseits den längst deutlich spürbaren Fachkräftemangel zu stemmen, den Beruf anderseits aber auch attraktiver zu machen, damit nicht noch mehr Pflegekräfte das Handtuch werfen.