Gelsenkirchen. Das Thema Elterntaxis beschäftigt die Gelsenkirchener Politik. Die CDU hat sich gegen Straßensperren ausgesprochen und hat eine andere Idee.

Straßen sperren im Kampf gegen Elterntaxis? Das ist jetzt in nordrhein-westfälischen Städten und Gemeinden möglich: Wie berichtet, hat die Landesregierung in Düsseldorf den Kommunen per Erlass freie Hand gegeben, den Hol- und Bringeverkehr vor Schulen selbst zu regeln, etwa durch neue Schilder oder mobile Sperren. Davon hält die Gelsenkirchener CDU allerdings wenig.