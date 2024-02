Gelsenkirchen-Altstadt. Der Betreiber der Restaurantkette „Noah‘s & Zoe‘s Place“ hat Insolvenz angemeldet. Das sind die Pläne für den Standort Gelsenkirchen.

Erst 2021 hatte das Restaurant „Noah‘s Place“ am Neumarkt in Gelsenkirchens Innenstadt eröffnet – in der Zwischenzeit hatte es seinen Namen in „Noah‘s & Zoe‘s Place“ geändert. Jetzt wurde bekannt, dass Inhaber Uwe Suberg einen Insolvenzantrag gestellt hat. Allerdings soll der Betrieb vorerst wie gewohnt weitergehen.