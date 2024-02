Gelsenkirchen. Das Ziel ist Gelsenkirchen. Doch zahlreiche hochwertige Fahrräder kommen nicht an, weil sie auf dem Weg gestohlen werden. Ein spektakulärer Fall.

Dass 54 Fahrräder in einem Gesamtwert von rund 100.000 Euro auf einen Schlag gestohlen werden, während sie von einem zum anderen Ort transportiert werden, kommt wahrlich nicht alle Tage vor. Doch eben davon berichtet nun die Polizei in Eschwege (Hessen). Demnach kam es bereits in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar zu diesem „besonders schweren Fall des Diebstahls“ von mehreren hochwertigen Fahrrädern aus einem Lkw.

Nach Angaben der Polizei stellte der 50-jährige thüringische Fahrer eines Sattelzuges einer Spedition aus Bayern sein Gespann am 12. Februar gegen 17.25 Uhr auf einem Parkplatz unweit der A44-Ausfahrt Waldkappel ab und übernachtete im Führerhaus. Am folgenden Morgen setzte er seine Fahrt gegen 4.30 Uhr fort. Erst am Zielort in Gelsenkirchen gegen 8.30 Uhr angekommen stellte er beim Abladen fest, dass die Sicherung der Türen des Aufliegers gebrochen war und 54 einer noch nicht genau bekannten Gesamtanzahl hochwertiger Fahrräder fehlten.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Unter den entwendeten Fahrrädern im Gesamtwert von 100.000 Euro befanden sich auch mehrere E-Bikes. Von dem Diebstahl will der Fahrer, der allein mit dem Lkw unterwegs war, nichts mitbekommen haben. Die Polizei Gelsenkirchen hat Spuren am Lkw gesichert und wertet diese nun aus. Unterstützt wird sie von der Kriminalpolizei aus Eschwege, die um Hinweise unter 05651 925-0 bittet.