Gelsenkirchen. Gelsenkirchens Straßen sind in schlechtem Zustand – das beklagt auch der ADFC. Das sind die kritischsten Stellen für Radfahrer.

Neben den Autofahrerinnen und Autofahrern trifft der teils ramponierte Asphalt einiger Straßen auch die Radfahrerinnen und Radfahrer: „Viele Straßen in Gelsenkirchen sind in schlechtem Zustand. Davon sind auch alle Radfahrenden betroffen“, so Maja Tölke, Vorsitzende des ADFC Gelsenkirchen. Weil es viel zu selten eine eigene Fahrradinfrastruktur gebe, müssten die Radfahrer häufig auf die Straße ausweichen, so die Erfahrung – „die Schlaglöcher sind eine Gefahr, weil Stürze drohen, oder auch viele Radfahrende tatsächlich schon mal gestürzt sind“. Um ein Schlagloch herumzufahren, das sei nicht das Problem, „wäre da nicht der ohnehin oft fehlende Sicherheitsabstand von 1,5 Metern von Autofahrern“, so Maja Tölke weiter.