Gelsenkirchen. Die Auswertung des stationären Blitzers auf der Hans-Böckler-Allee in Gelsenkirchen brachte jetzt einen traurigen Geschwindigkeitsrekord zu Tage.

Es gibt Auszeichnungen, die sind wahrlich nicht rühmlich und teuer sind sie auch. Jedenfalls ist das so im Fall dieses Rasers in Gelsenkirchen, der nach Angaben der Stadt an der stationären Geschwindigkeitsmessanlage auf der Hans-Böckler-Allee einen neuen Negativrekord aufgestellt hat.

Wie die Stadt jetzt mitteilte, erfasste die Analge am Dienstag, 30. Januar, eine Geschwindigkeit von 107 km/h bei einer dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Den Fahrer erwartet nun eine Geldstrafe in Höhe von 560 Euro (zzgl. 28,50 Euro Bearbeitungsgebühren). Zusätzlich sind zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot die Konsequenz.