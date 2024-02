Gelsenkirchen-Buer. Das lange Warten vor Schulbeginn am AvD in Gelsenkirchen-Buer soll ein Ende haben. So sehen die Pläne der Vestischen aus.

Eine Lösung scheint sich abzuzeichnen, nachdem der Stabilisierungsfahrplan der Vestischen für Frust und Ärger bei Eltern und Schülern des AvD (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums) on Gelsenkirchen-Buer gesorgt hatte. Das Verkehrsunternehmen hatte die Takt-Intervalle von mehr als einem Dutzend Bus-Verbindungen auf bis zu einer Stunde ausgedehnt oder deren Verkehr sogar ganz eingestellt – mangels Personal. Folge laut Eltern: Schülerinnen und Schüler des AvD mussten sich wesentlich früher auf den Schulweg machen, standen danach „lange in Kälte und Dunkelheit vor der Tür“ bis zum Einlass.