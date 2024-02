Gelsenkirchen. Der selten aufgeführte Opern-Doppelpack „Iolanta“/„Le Rossignol“ feiert am Samstag im Gelsenkirchener MiR seine Premiere.

Rasmus Baumann ist mit dem Gehörten nicht zufrieden. „Wir spielen noch zu sehr gegeneinander an“, mahnt der Generalmusikdirektor der Neuen Philharmonie Westfalen in einer Pause der Orchesterprobe. Die im Graben vor der Bühne sitzenden Musikerinnen und Musiker lauschen aufmerksam seinen Anweisungen, machen sich vereinzelt Notizen am Rande ihrer Notenblätter. An diesem Samstag soll schließlich alles perfekt klingen. Dann steigt um 19 Uhr im Großen Haus des Musiktheaters im Revier die Premiere zu einem außergewöhnlichen Abend.