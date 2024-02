Gelsenkirchen. Per Foto wird ein falscher Polizist gesucht. Er hat einem Gelsenkirchener Senior mindestens 10.000 Euro geraubt. So sieht der Flüchtige aus.

Nach einem Raub sucht die Gelsenkirchener Polizei mit einem Foto nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Der Man soll einem Senior einen hohen Bargeldbetrag gewaltsam an sich gebracht haben.

Falscher Polizist erbeutet bei Raub mindestens 10.000 Euro bei einem Gelsenkirchener Senioren

Der Raubzug hat sich nach Behördenangaben am 22. August des vergangenen Jahres, das war ein Dienstag, in einem Haus an der Florastraße zugetragen. Gegen 13.30 Uhr wurde der Gesuchte bei einem Senior vorstellig. Er klingelte und wies sich mit einem gefälschten Ausweis als angeblicher Polizist aus.

Dem Senior wurde am Telefon vorgegaukelt, dass die Polizei aus Sicherheitsgründen Bargeld bei ihm abholen müsse. Bei der Übergabe riss der falsche Polizist dann Bargeld in fünfstelliger Höhe, also mindestens 10.000 Euro, an sich und flüchtete in unbekannte Richtung.

Wer kann diesen mutmaßlichen Räuber identifizieren, fragt die Gelsenkirchener Polizei. © WAZ | Polizei Gelsenkirchen

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das zuständige Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet. Hinweise an die Polizei unter den Rufnummern: 0209 365 7212 oder 0209 365 8240.

Das Bild des Gesuchten ist auch hier im Fahndungsportal der Polizei NRW zu sehen.