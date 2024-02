Gelsenkirchen. Vor allem die Energiepreise treiben Nebenkostenabrechnungen in die Höhe. Wo der Gelsenkirchener Mieterverein Tausende Euro zurückerkämpft hat.

In den vergangenen Monaten hat die WAZ Gelsenkirchen immer wieder über Mieterinnen und Mieter in der Stadt berichtet, die unter anderem aufgrund der extrem gestiegenen Heizkosten mit Nachzahlungsforderungen in vierstelliger Höhe konfrontiert waren. Nur ein Beispiel: Allein aus den LEG-Wohnungen an der Allensteiner Straße 25-37 und der Neidenburger Straße 8 in Buer wandten sich rund 50 Mieterinnen und Mieter an die Redaktion, die Nachzahlungen von 1000 bis 5000 Euro erbringen sollten.