Gelsenkirchen. Vier Fraktionen wollen die Zustände in der Gelsenkirchener Lokalpolitik „normalisieren“. Ali-Riza Akyol (WIN) hält den Plan für zweifelhaft.

Um die häufig übermäßig langen Ratssitzungen in Gelsenkirchen „zu normalisieren“, haben SPD, CDU, Grüne und FDP jüngst einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt, der unter anderem eine Verkürzung der Redezeiten im Stadtparlament vorsieht. Einer der Hauptadressaten der geplanten Regelungen: die WIN-Fraktion, die im Rat vor allem in Person von Fraktionsgeschäftsführer Ali-Riza Akyol in Erscheinung tritt, nach Auffassung der antragstellenden vier Fraktionen mit regelmäßigen Störungen im Rat auffällt – und nun empört auf den Fünf-Punkte-Plan reagiert.