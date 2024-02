Gelsenkirchen. Start der Tarifverhandlungen in der Bau-Branche: Das fordert die Gewerkschaft IG BAU auch für die Gelsenkirchener Beschäftigten.

Aus Sicht der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) benötigen die Beschäftigten auf dem Bau dringend ein dickes Lohn-Plus. Daher lautet ihre Kernforderung für die nun anstehenden Tarifverhandlungen: Auszahlung eines Fixbetrages in Höhe von 500 Euro an alle Beschäftigten. Profitieren sollen davon natürlich auch die 2310 Bau-Beschäftigten in Gelsenkirchen.

Egal, ob für den Bauhelfer oder für den Polier, für den Kranführer, Straßenbauer oder für die Büroangestellte im Bauunternehmen: Sie alle benötigen einen kräftigen Schluck aus der Pulle., betont die Gewerkschaft. Das sieht auch Georg Nießing so, Bezirksvorsitzender der IG BAU Emscher-Lippe-Aa. Er erhofft sich als Ergebnis ein „Lohn-Plus, das bei allen ankommt“.

Die untersten Lohngruppen würden am meisten profitieren

Wichtig sei vor allem, dass alle Lohntüten demnächst um den gleichen Euro-Betrag dicker würden. Denn dann würden prozentual vor allem diejenigen profitieren, die bislang am wenigsten verdienen. Das Lohn-Plus sei auch eine Frage des Respekts und der Wertschätzung seitens der Arbeitgeber gegenüber den jeweiligen Belegschaften, findet Nießing. Die Inflation der vergangenen zwei Jahre hätte auch bei den Bau-Beschäftigten „dicke Löcher in die Lohntüten gefressen“. Die Branche habe zudem „lange genug Lohndisziplin“ geübt. Jetzt sei ein „Nachholeffekt beim Bau-Lohn“ fällig.

Für Carsten Burckhardt als Verhandlungsführer der IG BAU ist das Lohn-Plus vor allem auch eine Frage der Job-Attraktivität: „500 Euro mehr im Portemonnaie – das ist der Lohn-Magnet, den der Bau jetzt braucht. Sonst laufen ihm die Leute weg. Die Bauarbeiter wissen schließlich genau, was woanders los ist, was dort zu holen ist.“ Burckhardt ist im Bundesvorstand der IG BAU für die Bauwirtschaft zuständig. Am Verhandlungstisch trifft er auf die Tarifpartner vom Bauhandwerk und von der Bauindustrie.