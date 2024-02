Gelsenkirchen. Claudio Di Pasqua ist schon seit mehr als 30 Jahren in der Gelsenkirchener Gastronomie aktiv. Er macht sich Sorgen um die Szene in der City.

Irgendwie hatte Claudio Di Pasqua dann doch keine Wahl, was seinen Beruf angeht. Sein Vater hatte in den 1970er-Jahren im Tossehof das Eiscafé Donata betrieben, und Gastronom, das wollte der 1961 geborene Gelsenkirchener eigentlich nie werden. Eigentlich. Heute sitzt Claudio Di Pasqua im Bistro des Gesundheitsparks Nienhausen, das er seit zehn Jahren betreibt, und lächelt. „Das hat nicht so richtig funktioniert“, sagt er – und blickt auf über 30 Jahre Gelsenkirchener Gastronomiegeschichte zurück.