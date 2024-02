Gelsenkirchen. Der Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen ist „sein Garten“. Wolfgang König pflegt ihn seit 50 Jahren, pflanzte viele der prächtigen Bäume.

Wolfgang Königs Garten ist 32 Hektar groß, das sind 320.000 Quadratmeter. Der gelernte Gärtner kennt hier jeden Baum, hat viele davon selbst gepflanzt oder auch verpflanzt, weil sie zunächst an einem ungünstigen Standort gepflanzt wurden. An seinem allerersten Arbeitstag im Park, am 1. März 1974, einem Freitag, hat er junge Bäume binden müssen, um sie vor dem Wind zu schützen. Unbekannte hatten die Stützstämme umgerissen. „Vandalismus gab es damals auch schon. Das ist nichts Neues“, erinnert er sich.