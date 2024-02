Gelsenkirchen. Wegen Bauarbeiten muss eine Auffahrt zur A40 in Gelsenkirchen gesperrt werden. Die Sperrung dauert mehrere Stunden, Umleitung ist ausgeschildert.

Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt am Donnerstag, 22. Februar, in der Zeit von 7 bis 17 Uhr, die Auffahrt der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Süd in Fahrtrichtung Duisburg.

Dort sind Bauarbeiten angesetzt, im Bereich der Auffahrt wird eine neue Betonschutzwand gebaut. Eine Umleitung ist ausgeschildert.