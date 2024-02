Gelsenkirchen. Kurz nach der Tat gingen Einsatzkräften der Polizei Gelsenkirchen zwei Autodiebe ins Netz. Das ereignete sich bei der Verfolgungsfahrt.

Polizeibeamte haben in der Nacht auf Dienstag zwei Autodiebe vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, um 1.30 Uhr an einer Tankstelle auf der Cranger Straße in Erle das Auto einer 80 Jahre alten Frau gestohlen zu haben, die dort geparkt hatte, um kurz etwas einzukaufen.

Die beiden Täter haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland

Die Beamten entdeckten das Fahrzeug im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung auf der Münsterstraße und nahmen die Verfolgung auf. Der Ford flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zunächst über die Parallelstraße. An der Kreuzung Alfred-Zingler-Straße stoppte das Fahrzeug. Als die Beamten mit an das Auto traten und die Insassen aufforderten auszusteigen, gab der Fahrer erneut Gas und ergriff die Flucht.

Diese endete schließlich im Bereich Nordstraße. Zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland ,wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.