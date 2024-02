Gelsenkirchen. Sie traten auf ihn ein, als er schon am Boden lag: In Buer wird ein 27-Jähriger krankenhausreif geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Sie haben ihn völlig unvermittelt mit Tritten und Schlägen angegriffen: Zwei bislang unbekannte Männer haben einen 27 Jahre alter Gelsenkirchener am vergangenen Samstag, 17. Februar, schwer verletzt und krankenhausreif geschlagen. Sie traten sogar noch auf ihr Opfer ein, als es schon am Boden lag. Die Gelsenkirchener Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas gesehen haben.

Die Tat ereignete sich gegen 18 Uhr an der Lasthaustraße im nahen Umfeld der Löchterschule in Buer, berichtet die Polizei. Dort traf der 27-Jährige auf die beiden Männer, die ihn sofort angegangen haben sollen. Während des Angriffs stürzte der Gelsenkirchener zu Boden, wo die Männer zunächst nicht von ihm abließen und weiter auf ihn einschlugen und eintraten. Der schwer verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt. Lebensgefahr bestehe laut Polizei nicht.

Die Hintergründe der gefährlichen Körperverletzung sind bislang unklar. Ein Tatverdächtiger war circa 40 Jahre alt, hatte grau-schwarze Haare, trug einen grauen Vollbart und war circa 1,80 Meter groß. Der andere Tatverdächtige war ebenfalls circa 40 Jahre alt, hatte schwarze Haare, trug einen schwarzen Bart und war circa 1,70 Meter groß.

Zeugen können sich unter 0209 365 7512 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache melden.