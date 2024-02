Gelsenkirchen-Horst. Mehr als „Geldsammelstelle“ für‘s Citymanagement: Was sich der Zusammenschluss vorgenommen hat. Vorsitzender will Migranten einbinden.

„Zukunft Horst“ steht drauf auf den Satzungsunterlagen für den Verein, der sich gerade im Schloss gegründet hat. Dass auch (eine bessere) Zukunft für den Stadtteil „drin“ ist, wenn die Mitglieder an einem Strang ziehen, dafür will sich vor allem der 1. Vorsitzende Daniel Schacht (46) stark machen. Was genau er darunter versteht, warum er sich überhaupt engagiert, erläuterte er im Redaktions-Interview. Und stellte klar: Der Verein werde mehr sein als eine bloße „Geldsammelstelle“ zur Mit-Finanzierung des Citymanagements.