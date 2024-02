Gelsenkirchen. Boy George, Alphaville, Sandra und viele mehr: Weltbekannte Stars kommen im März nach Erle. Es soll die größte 80er-Party der Welt werden.

Es soll laut Veranstalter nichts weniger als die größte 80er-Party der Welt werden. Am Samstag, 23. März, steigt die Riesen-Sause in der Gelsenkirchener Veltins-Arena, knapp fünf Wochen vor dem Großereignis ist bereits klar: Mit bislang genau 42.404 verkauften Tickets hat die „80er live“ schon jetzt einen neuen Weltrekord aufgestellt. Es gibt noch einige wenige Restkarten, wer also dabei sein möchte, wenn die 80er mit weltbekannten Stars wieder lebendig werden, sollte schnell sein.

Weltrekord: Größte 80er-Party der Welt am 23. März in der Gelsenkirchener Arena

Angekündigt hat sich schließlich das Who‘s Who der Szene: zum Line-Up, das Fans ins Schwärmen geraten lässt, gehören neben Top-Act Boy George („Karma Chameleon“), Holly Johnson (die Stimme von Frankie goes to Hollywood mit „Relax“), ABC („The Look of Love“), Alphaville („Big in Japan“), Cutting Crew („Died in your Arms“), Gazebo („I Like Chopin“), Paul Young („Come back and stay“), Samantha Fox („Touch me“), Tony Hadley („True“) natürlich auch Sandra („Maria Magdalena“) – die Moderation übernimmt stilecht Peter Illmann, ehemaliger Moderator der in den 80ern sehr populären Musikvideo-Show „Formel Eins“.

Weltrekord in Gelsenkirchen: In der Arena soll am 23. März die größte 80er-Party der Welt gefeiert werden. © Jonas Diener Media | Jonas Diener Media

„Wir machen die 80er Jahre wieder lebendig! Es ist mehr als eine Party – es ist eine Hommage an eine Ära, die Generationen geprägt hat und noch immer unsere Herzen erobert“, sagt Veranstalter Markus Krampe.

Der Einlass beginnt um 14 Uhr, die Party zwei Stunden später, um 16 Uhr. Wer erst später dazustoßen kann: Der Einlass ist den ganzen Veranstaltungstag über geöffnet. Das Ende ist für 22 Uhr vorgesehen. Die bisher größte 80er-Jahre-Party-Veranstaltung fand mit knapp 42.000 Besucherinnen und Besuchern im vergangenen Jahr in Bayern statt, heißt es seitens des Veranstalters.

Die Ticketpreise starten bei 29,80 Euro für einen Platz im Oberrang, 39,80 Euro kostet der Platz in der Nordkurve, im Unterrang 49,80 Euro und der Stehplatz ist für 34,80 Euro zu haben. VIP-Tickets kosten 249,80 Euro. Karten gibt es im Netz unter 80er-live.de