Gelsenkirchen. Der frühere Generalintendant des Gelsenkirchener Musiktheaters im Revier ist mit 81 Jahren verstorben. Erinnerungen an Ludwig Baum.

Als das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier (MiR) in den 80er Jahren in schwere See geriet, hielt er den Tanker entschlossen auf Kurs. Dass das Schiff nicht unterging, dass der Stadt Gelsenkirchen das Theater erhalten blieb, das war dem damaligen Generalintendanten Ludwig Baum zu verdanken. Am 17. Februar ist der so leidenschaftliche und engagierte Theatermann an seinem Alterssitz in Bad Honnef im Alter von 81 Jahren friedlich im Kreise seiner Familie verstorben.

Auch nach seinem Abschied blieb der „Theaterretter“ lange mit dem Haus verbunden

Das MiR und die Kulturszene trauern um einen wahren Theaterretter. Ludwig Baum kannte das Haus wie seine Westentasche und er blieb ihm auch lange nach seinem Abschied im Jahr 2001 eng verbunden. Wer das Glück hatte, im Theatersessel in seiner Nähe zu sitzen, hörte ihn meinungsstark kommentieren, loben und kritisieren. Er war mit dem Herzen und dem Verstand immer nah dran am Bühnengeschehen, hielt den Kontakt zum MiR auch nach seinem Wegzug aus Gelsenkirchen.

Als Freund großer Literatur und schauspielerfahren trat Baum immer mal wieder auch bei Lesungen auf, rezitierte Texte von Nelly Sachs oder Bertolt Brecht.

Ludwig Baum begann in Gelsenkirchen als Dramaturg

Baums Gelsenkirchener Theaterkarriere startete nach dem Studium der Literatur-, Theater- und Musikwissenschaft in Köln als Dramaturg unter dem damaligen Intendanten Claus Leininger. 1988 übernahm er dann selbst die Leitung eines finanziell stark angeschlagenen Hauses mit sinkenden Zuschauerzahlen. Es gelang ihm jedoch rasch, durch künstlerische Qualität und wirtschaftliches Geschick, das Theater wieder auf Kurs zu bringen, die Besucherzahlen und die Einnahmen deutlich zu steigern.

Mit dem Musiktheater im Revier blieb Ludwig Baum Zweit seines Lebens eng verbunden. © FUNKE Foto Services | Ingo Otto

Baum holte bedeutende Regisseure wie Dietrich Hilsdorf, Christof Loy oder Peter Konwitschny nach Gelsenkirchen. Ihn zeichnete ein sicheres Gespür für junge Regietalente wie Gabriele Rech oder Immo Karaman aus, die er maßgeblich förderte und danach lange am Haus hielt. Gesangsstars wie Anja Harteros bot der Freund großer Stimmen und starker Charaktere in Gelsenkirchen eine große Bühne.

Zwangsehe des Gelsenkirchener Opernhauses mit dem Wuppertaler Schauspielhaus

Doch die Ruhe nach dem Sturm währte nur kurz. Ab 1995 zwangen Finanzprobleme den Rat erneut, den Etat des Theaters einschneidend zu kürzen. Da entschied sich Baum pragmatisch anstelle von Resignation oder Protestwelle für die Fusion des Gelsenkirchener Opernhauses mit dem damals ebenfalls schwächelnden Wuppertaler Schauspielhaus zum „Schillertheater NRW“.

Kein leichtes, kein beliebtes Unterfangen, am Ende auch kein erfolgreiches. Im Jahre 2001 wurde diese Theaterehe wieder geschieden. Und damit schied auch Baum aus der Theaterleitung aus und übergab ein beim Publikum bis heute hoch geschätztes und fest verankertes Theater an den Schweizer Regisseur Peter Theiler für einen Neuanfang. Der Ruf des Theaterretters aber gebührt Baum bis heute.

„Lebendiges Stadttheater ist für Gelsenkirchen eine Notwendigkeit“

Auch nach seinem Ausscheiden blieb er der Stadt und dem Musiktheater eng verbunden, ließ sich einbinden in Veranstaltungen, auf denen er gern gesehener Gast war, besuchte lange die Vorstellungen des Hauses, hielt sich mit Lob, aber auch mit Kritik nicht zurück.

Das Musiktheater formuliert es in seinem Nachruf auf Baum so: „Die Liebe zu diesem Haus und die feste Überzeugung, dass ein lebendiges Stadttheater für Gelsenkirchen eine Notwendigkeit ist, stand stets im Vordergrund. Die Belegschaft des MiR trauert um eine große Persönlichkeit und einen maßgeblich die Entwicklung und Geschichte des Hauses prägenden Menschen.“