Gelsenkirchen. Spezialeinsatzkräfte der Polizei sind am Dienstagmorgen in Gelsenkirchen zu mehreren Adressen ausgerückt. Worum es bei den Ermittlungen geht.

Gegen 6 Uhr am Dienstagmorgen stürmten Spezieleinsatzkräfte der Polizei zwei Wohnungen und eine Lagerhalle in Gelsenkirchen-Resse und Erle. Hintergrund des Zugrtiffs sind Ermittlungen der Behörden gegen einen Mann und eine Frau, die im großen Stile Chemikalien gehortet haben sollen. Nach Hinweisen auf den unrechtmäßigen Erwerb und/oder Handel mit Gefahrenstoffen griffen die Beamten nach „intensiven Vorermittlungen“ an zwei Wohnobjekten in der Recklinghauser Straße und Brukterer Straße sowie einer Lagerhalle im Reginaweg zu, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Meldung erklärten.

Ein Beobachter des Zugriffs an der Recklinghauser Straße in Resse spekulierte, dass mit den Chemikalien Sprengsätze oder Drogen hergestellt werden könnten. Kurz nach dem das mit Atemschutzmasken ausgestattete Soezialeinsatzkommando in eines der Objekte eingedrungen war, wurde ein Mann in schwarzer Jogginghose, weißem Unterhemd und mit einer schwarzen Augenbinde von Elitepolizisten in ABC-Schutzanzügen zur Identitätsfestellung in Gewahrsam genommen, wie ein Sprecher der Gelsenkirchener Polizei auf WAZ-Nachfrage bestätigt.

Der Zugriff erfolgte im Morgengrauen. Spezialeinsatzkräfte stürmten unter Atemschutz das Haus in Gelsenkirchen. © Justin Brosch | Justin Brosch

Zu den Spekulationen um den möglichen Verwendungszweck der Chemikalien erklären Polizei und Staatsanwaltschaft: „Bei den Durchsuchungen wurden verschiedene Chemikalien und Subtanzen sowie Utensilien, die auf selbstgebaute Labore hinweisen, aufgefunden. Die Polizei stellte verdächtige Gegenstände sicher und untersucht diese. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 58-jährigen Mann und eine 59-jährige Frau. Die beiden tatverdächtigen Gelsenkirchener wurden vor Ort angetroffen und vorläufig festgenommen. Weitere Hintergründe zu dem polizeilichen Einsatz und wozu die aufgefundenen Subtanzen genutzt werden sollen, können aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekanntgeben werden. Erste Hinweise ergeben jedoch keinen Verdacht auf eine Herstellung von Sprengmitteln.“

Aus Sicherheitsgründen seien aber auch Sprengstoffexperten des Landeskriminalamtes, sowie Experten der Feuerwehr aus Dortmund und Köln von der sogenannten „Analytischen Taskforce“ vor Ort gewesen. Und auch die Kräfte des Spezialeinsakommandos, die in unmittelbarer Nähe warteten, trugen Atemschutzmasken.

Zugriff in Gelsenkirchen: Ein Mann und eine Frau stehen im Verdacht, im großen Stil gefährliche Chemikalien gehortet zu haben. © Justin Brosch | Justin Brosch

Die Recklinghauser Straße wurde in Höhe der Hertener Straße zeitweise durch die Polizei gesperrt. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort und sorgte jederzeit für die Sicherheit aller Menschen. „Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt“, heißt es.