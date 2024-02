Gelsenkirchen-Erle. An der Leythe-Schule in Gelsenkirchen-Erle will man sich gegen Elterntaxis wehren. Jetzt hat sich auch die Politik eingeschaltet.

Dass das Thema aktuell ist, beweist ein Erlass, den das NRW-Verkehrsministerium gerade herausgegeben hat: Demnach dürfen Kommunen künftig Straßen im Umkreis von Schulen sperren. So sollen Eltern daran gehindert werden, mit ihren Autos den Verkehr lahmzulegen, wenn sie ihre Kinder zur Schule bringen: „Elterntaxis“ nennt man das. An einer Grundschule in Gelsenkirchen-Erle wehren sich Lehrer, Eltern und sogar die Kinder selbst gegen diese Praxis.