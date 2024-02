Gelsenkirchen. Wie viele Rumänen und Bulgaren sind in zehn Jahren nach Gelsenkirchen gekommen? Wie viele arbeiten, wer bekommt Bürgergeld? Der große Überblick.

Der EU-Beitritt Rumäniens und Bulgariens im Jahr 2007, spätestens jedoch die vollständige Arbeitnehmerfreizügigkeit für Bürger beider Staaten im Jahr 2014 hat die Gelsenkirchener Stadtgesellschaft spürbar verändert – das wird insbesondere mit Blick auf die Zahlen deutlich: Der Anteil der bulgarischen und rumänischen Staatsbürger an der Gesamtbevölkerung in Gelsenkirchen lag vor zehn Jahren noch bei 1,4 Prozent, mittlerweile liegt er bei über 4,5 Prozent. In absoluten Zahlen sind das 12.162 Menschen– 7448 Rumänen und 4714 Bulgaren (Stichtag 31. Dezember 2023). Das geht aus Statistiken hervor, welche die Stadt anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Arbeitnehmerfreizügigkeit auf WAZ-Nachfrage aufbereitet hat.