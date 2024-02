Gelsenkirchen. Extreme Defizite bei Schulanfängern, psychische und körperliche Probleme in allen Altersgruppen: Wie Gelsenkirchen das wirksam bekämpfen will.

Theoretisch ist die Gesundheitsvorsorge in Deutschland gut geregelt. Praktisch kommt das in Städten wie Gelsenkirchen aber längst nicht bei allen Bürgerinnen und Bürgern an. Wer nicht weiß, wo es Hilfe gibt beziehungsweise was der eigenen Gesundheit schadet, dem hilft das Angebot nicht. Andrea Henze, in Gelsenkirchen als Dezernentin für Gesundheit und Soziales zuständig, will pragmatische Lösungen für dieses Problem nun gemeinsam mit anderen Kommunen finden, die eine ähnliche Bevölkerungsstruktur und daher ähnliche Probleme haben. Dortmund, Essen, Bochum und eben Gelsenkirchen haben dazu eine „Charta der Gemeinsamkeit“ verabschiedet.