Gelsenkirchen-Buer. Premiere in Gelsenkirchen-Buer: Unternehmen verspricht ein „Rundum-Sorglos-Paket“ für die ganze Familie. Es bezieht altes Tedi-Lokal.

Fünf Monate ist es her, dass die Non-Food-Kette Tedi überraschend ankündigte, ihren Standort im Lindenkarree Mitte September 2023 schließen zu wollen. Es war nach Gerry Weber die zweite Geschäftsaufgabe in dem Vorzeigeprojekt in bester Lage von Buer. Sorgen um einen langen Leerstand machten sich die Eigentümer damals nicht, es gebe mehrere Mietinteressenten, hieß es. Nun steht fest, wer das einstige Tedi-Lokal beziehen wird – zumindest für den Stadtnorden handelt es sich um eine Premiere.