Gelsenkirchen-Resse. Angst und Schrecken hat ein Mann an einem Spielplatz in Gelsenkirchen verbreitet. Er hielt eine Waffe in der Hand. Polizei wendet Gewalt an.

Ein bewaffneter Mann auf einem Spielplatz in Gelsenkirchen hat zu einem Polizeieinsatz geführt. Zeugen hatten Alarm geschlagen.

Mann taucht mit einer Axt und einem Messer an einem Spielplatz in Gelsenkirchen-Resse auf

In helle Aufregung versetzt hat ein Mann Passanten an einem Spielplatz in Gelsenkirchen. Nach Polizeiangaben meldeten sich am Freitag, 16. Februar, gegen 14.46 Uhr mehrere Zeugen bei der Leitstelle, die berichteten, dass der Mann eine gefährliche Waffe in den Händen hielt.

Einsatzkräfte eilten Gelsenkirchen darauf sofort zur Burgsteinfurter Straße im Stadtteil Gelsenkirchen-Resse. Dort stießen die Beamten auf einen Mann, der eine Axt in der Hand hielt.

Der 43-Jährige widersetzte sich nach Angaben der Polizei den Anweisungen der Beamten. Nur „mit erheblichem Aufwand“, also mit vereinten Kräften und Gewalt, konnte der Mann schließlich überwältigt und fixiert werden. Bei der Durchsuchung stießen die Einsatzkräfte zudem noch „auf ein großes Messer“, das der 43-Jährige neben der Axt noch mit sich führte.

Der Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei hat sich der „Verdacht einer psychischen Erkrankung“ ergeben. Anzeichen von Alkohol- und Drogenmissbrauch seien ebenso bemerkt worden.