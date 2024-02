Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen-Ückendorf lieferten sich bis zu 20 Personen auf offener Straße eine Massenschlägerei. Die Hintergründe sind noch unklar.

Was genau dazu geführt hat, dass sich am Samstagnachmittag (17.2.2024) bis zu 20 Personen in Gelsenkirchen-Ückendorf auf offener Straße prügelten, ist noch unklar. Nach Angaben der Polizei könnte es sich aber um einen „familiären Konflikt“ gehandelt haben, der dazu führte, dass zwischen den Insassen mehrerer Fahrzeuge auf dem Ückendorf Platz die Fäuste flogen.

So schnell die Auseinandersetzung eskaliert sei, so schnell hätten sich die Beteiligten mit ihren Fahrzeugen auch wieder entfernt, noch ehe die Polizei vor Ort gewesen ist.

Dennoch konnte die Polizei im Anschluss noch einzelne Beteiligte identifizieren und es konnten Hintergründe erfragt werden. Die Ermittlungen dauern an.