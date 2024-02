Gelsenkirchen. Der EU-Wahlkampf beginnt: Die Gelsenkirchener Grünen-Europaabgeordnete Terry Reintke weiß, wo in Brüssel „nur noch die Augen rollen“.

Die Themenfelder hängen eng zusammen, und doch benötigt alles viel Zeit, das im Europaparlament auf den Weg gebracht wird, um beispielsweise in ihrer Heimatstadt Gelsenkirchen erkennbar anzukommen. Die Europaabgeordnete Terry Reintke warb trotzdem mit Elan und Energie für die grünen Themen und die Arbeit in Brüssel und Straßburg. Bei der Europa-Talkrunde am Samstagnachmittag im Plenarsaal des Wissenschaftsparks umriss sie, was in den wenig mehr als drei Monaten der aktuellen Legislaturperiode aus ihrer Sicht noch drängt.

Zunächst aber schilderte Reintke, dass die Nachricht vom Tode des russischen Regimekritikers Alexei Nawalny eine große Beunruhigung auf der Sicherheitskonferenz in München ausgelöst habe. Mit Blick auf das Unrechtsregime, das in Moskau herrsche, sagte sie: „Dieses konkrete Beispiel zeigt, dass in der Europäischen Union ein stärkerer Zusammenhalt, eine stärkere Zusammenarbeit notwendig ist.“ Auch bekomme die Europawahl deshalb noch mehr Bedeutung mit Blick darauf, wie sich Europa in der Welt künftig behaupten könne.

Grüne suchen Möglichkeiten für Migranten auch ohne Asylstatus

Migration und seit zwei Jahren auch die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine bedeuteten eine hohe Belastung für die Kommunen in Deutschland, leitete sie ein. Gleichzeitig stehe die Gesellschaft vor inneren Problemen. „Wie gehen wir die Integration an, wenn wir die Probleme für das Gesundheitssystem in unserer alternden Gesellschaft sehen, den Arbeitskräftemangel“, warf sie ein. Die Haltung der Grünen konzentriere sich darauf, der Migration andere Wege zu ermöglichen, und das nicht nur räumlich. Es müssten auch mehr Chancen für Menschen ohne die förmliche Asylberechtigung geben.

Klar positionierte sie sich gegenüber der AfD. „Sie hat sich in zehn Jahren enorm radikalisiert, bringt Dinge in den Diskurs, die früher nicht sagbar waren“, urteilte sie. „Aber die Proteste der jüngsten Zeit zeigen deutlich, dass die AfD nicht für eine schweigende Mehrheit steht.“ Außerdem diszipliniere das die Konservativen im Brüsseler Parlament zur Zusammenarbeit.

Gut besucht war der Europatalk der Grünen mit Terry Reintke im Wissenschaftspark in Gelsenkirchen. © FUNKE Foto Services | Olaf Fuhrmann

Bei der Energie-Transformation unter dem Druck des Klimawandels stellte Reintke fest, dass das EU-Parlament eben kein einzelner Staat sei. „Es dauert dort alles länger. Wenn wir erst einmal die Infrastruktur geschaffen haben, Gesetze und Investitionsprogramme auf den Weg gebracht haben, um etwas umzusetzen, dann kommt das nicht unbedingt immer sofort bei den Menschen vor Ort an. Aber allein lassen sich die Herausforderungen nicht bewältigen“, weiß sie.

„Grüner Wasserstoff“ sei eben vielfach noch nicht nutzbar, „das geht nicht in zehn bis 15 Jahren, sondern eher in 25.“ Das sei oft sehr viel stärker emotional geprägt und nicht rational. Damit sei es schwer zu vermitteln „wie alles am Ende aussehen soll, und wie wir die Menschen dabei mitnehmen können“.

Kritik an der FDP: „Nur noch Augenrollen selbst bei EU-Abgeordneten“

Die Suche nach Mehrheiten in Brüssel gestalte sich oft als schwierig. Scharf kritisierte sie dabei die FDP, die „ganz am Ende“ immer wieder geplante Veränderungen blockiere. „Das ist alles andere als konstruktiv, auch in Brüssel rollen die Abgeordneten nur noch die Augen. Dabei haben wir kaum noch Zeit, bis zur Wahl etwas fertig zu kriegen.“ Und mit Blick auf Olaf Scholz findet sie, dass sich „der deutsche Kanzler in der Regierungskoalition häufig zu passiv“ verhalten würde.

Migration: Verpflichtende Quoten in Europa durchsetzen

Zudem machte sich die Grüne für Mindeststandards einer Grundsicherung stark, die künftig in Bulgarien und Rumänien gelten sollen. „Gerade für Minderheiten wie Erwerbslose oder Menschen mit Roma-Hintergrund, die oft keine andere Wahl haben als auszuwandern. Diese Menschen dürfen nicht allein sich selbst überlassen werden“, unterstrich sie. Sie dürften nicht dann auch noch „hier in Schrottimmobilien ausgenommen werden“. Außerdem müssten verpflichtende Verteilquoten für Migranten auf europäischer Ebene eingerichtet und vor allem dann auch durchgesetzt werden.

Grundsätzlich sei die parlamentarische Arbeit auch oft problematisch, „weil wir keine eigenen Mittel haben und damit abhängig von der Umsetzung in den Mitgliedsstaaten sind“, beschrieb Reintke. Dort aber fehlten dann wiederum häufig der Ausgleich der Programme untereinander.

Die Wahl zum Europäischen Parlament findet am 9. Juni statt.